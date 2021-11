MN - Verso Atl.Madrid-Milan, Giroud in vantaggio su Ibrahimovic

Si avvicina la partita da dentro-fuori per il Milan in Champions League. Mercoledì sera, al Wanda Metropolitano, i rossoneri sfideranno l'Atletico Madrid di Simeone, fresco della vittoria di misura contro l'Osasuna. Dubbio importante di formazione per Mister Pioli: l'allenatore rossonero non ha ancora scelto chi sarà il centravanti contro i colchoneros, anche se momentaneamente Oliver Giroud è in vantaggio su Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta nell'ultima sconfitta esterna con la Fiorentina.

di Pietro Mazzara