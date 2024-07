MN - Verso gli states: con la squadra partiranno Furlani, Ibrahimovic e Moncada

Giovedì pomeriggio è in programma la partenza del Milan per la tournée negli Stati Uniti, dove la formazione di Paulo Fonseca parteciperà al Soccer Champions Tour 2024, dove sono in programma le partite contro il Manchester City (28 luglio ore 00), Real Madrid (1 agosto ore 2.30) e Barcellona (7 agosto ore 01.30).

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, insieme alla squadra partiranno anche Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, che avranno però programmi completamente diversi gli uni dagli altri. L’ad resterà infatti qualche giorno negli USA per poi tornare a Milano per le operazioni di calciomercato. Ibra e Moncada, invece, resteranno accanto alla squadra per tutta la tournée. Probabile anche un incontro plenario (squadra + staff + dirigenza) con Gerry Cardinale, proprio come accaduto un anno fa a Los Angeles.

di Pietro Mazzara