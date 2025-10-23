MN - Verso Milan-Pisa: possibile occasione per De Winter in difesa al posto di Tomori

Oggi alle 11:00News
di Enrico Ferrazzi
fonte Antonio Vitiello

In vista della gara di domani sera contro il Pisa a San Siro, Massimiliano Allegri sta valutando qualche cambio rispetto alla formazione che qualche giorno fa è partita dal primo minuto contro la Fiorentina. In difesa, per esempio, Koni De Winter potrebbe avere una chance dall'inizio al posto di Fikayo Tomori, che finora è stato il giocatore del Milan più utilizzato dal tecnico livornese. Ricordiamo che, dopo l'impegno di venerdì contro il Pisa, il Diavolo sarà in campo martedì a Bergamo contro l'Atalanta

Questo il programma dell'8^ giornata di Serie A

VENERDÌ 24/10

ore 20,45, Milan-Pisa

SABATO 25/10

ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta

DOMENICA 26/10

ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus