MN - Verso Milan-Pisa: possibile occasione per De Winter in difesa al posto di Tomori
In vista della gara di domani sera contro il Pisa a San Siro, Massimiliano Allegri sta valutando qualche cambio rispetto alla formazione che qualche giorno fa è partita dal primo minuto contro la Fiorentina. In difesa, per esempio, Koni De Winter potrebbe avere una chance dall'inizio al posto di Fikayo Tomori, che finora è stato il giocatore del Milan più utilizzato dal tecnico livornese. Ricordiamo che, dopo l'impegno di venerdì contro il Pisa, il Diavolo sarà in campo martedì a Bergamo contro l'Atalanta.
Questo il programma dell'8^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 24/10
ore 20,45, Milan-Pisa
SABATO 25/10
ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta
DOMENICA 26/10
ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan