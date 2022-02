MN - Verso Milan-Sampdoria: Bennacer preferito a Kessie a centrocampo

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Stefano Pioli potrebbe optare in Milan-Sampdoria per Bennacer titolare al fianco di Tonali, preferendo l'algerino a Franck Kessie. Per il resto, in porta ci sarà Maignan. Difesa con Florenzi a sinistra e Calabria a destra, al centro rientra Tomori a far coppia con Romagnoli. Davanti sempre Giroud, supportato da Messias a destra in vantaggio su Saelemaekers, Diaz al centro e Leao a sinistra.

di Antonio Vitiello