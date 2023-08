MN - Verso Monza-Milan, ballottaggio Kalulu-Florenzi. Poi formazione tipo

Nella giornata di oggi la squadra ha ripreso ad allenarsi a Milanello, con mister Pioli che ha effettuato anche i primi test in occasione dell'amichevole contro il Monza di martedì sera all'U-Power Stadium.

C'è un ballottaggio in difesa tra Florenzi e Kalulu per chi giocherà da terzino destro, per il resto la formazione sarà quella "tipo" vista contro Juventus e Barcellona già in tournée.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu/Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

di Antonio Vitiello.