MN - Verso Salisburgo-Milan, Pioli a colloquio con la squadra: il tecnico ha parlato anche a chi non è presente in lista UEFA

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Nel corso dell’allenamento di questa mattina, Stefano Pioli ha effettuato dei colloqui a coppie (per ruolo) con tutti i componenti della sua squadra. Il tecnico rossonero non ha esitato a parlare anche a coloro che non sono presenti in lista UEFA, il tutto per farli sentire parte del gruppo perché nel corso della stagione ci sarà bisogno di tutti.