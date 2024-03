MN - Vincenzi: "Le ultime prestazioni non sono state granché, ma al Milan contano i risultati che porti alla fine"

vedi letture

Dopo la brutta e nervosa partita di venerdì con la Lazio, il Milan, uscito comunque con tre punti dall'Olimpico, oggi torna ad allenarsi e si proietta con forza all'andata degli ottavi di finale di Europa League che giovedì alle 21 si giocherà a San Siro contro i cechi dello Slavia Praga. Una gara importante perché il Milan, insieme al secondo posto in Serie A, vuole centrare finale e vittoria in Europa. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con Francesco Vincenzi, ex giocatore del Milan. Le sue dichiarazioni.

Il tuo giudizio rispetto alle recenti prestazioni del Milan?

“Per il mio gusto calcistico, si salva solo il risultato. Le prestazioni non sono state affatto un granché. Però, a marzo, conta far punti. La vittoria dell’Olimpico è stata importantissima. Ma quando sei al Milan, e chi ci ha giocato lo sa, contano i risultati che porti alla fine. Quello che hai fatto negli anni precedenti si azzera in automatico. I rossoneri, inoltre, sono impegnati in Europa League. Penso che, a maggio, il club scioglierà le riserve sull'allenatore”.