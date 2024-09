MN - Visnadi: "Se l'organico è forte e Fonseca non male vuol dire che il punto debole è la dirigenza"

Prima pausa nazionali e si discute a bocce ferme di Milan, tra mercato, risultati in campo e problemi da gestire. Ne abbiamo parlato con il noto giornalista Gianni Visnadi. In esclusiva per MilanNews.it

Gianni Visnadi, ti aspettavi un inizio così negativo da parte del Milan?

"No, non me l'aspettavo perché credo che il Milan sia potenzialmente molto forte e anche se il mercato non mi piace credo che si sia rinforzato. Penso che Fonseca sia un buon allenatore e anche alla luce del calendario che non era proibitivo era inimmaginabile avere 2 punti dopo 3 partite".

C'è da chiedersi il perché

"Se l'organico è forte, se l'allenatore non è male rimane una componente: la dirigenza, che poi è l'emanazione della proprietà. E penso che il punto debole sia questo".