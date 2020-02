MN - Voci su Rangnick: totale fiducia in Pioli. A fine anno le valutazioni del caso

Nelle scorse ore, il quotidiano tedesco Bild ha rilanciato la voce del possibile approdo di Rangnick come allenatore e direttore sportivo del Milan per la prossima stagione. Fonti vicine alla proprietà fanno sapere che c’è grande apprezzamento per il lavoro che Stefano Pioli sta facendo e che a fine stagione, come avviene normalmente, si farà il punto della situazione con le relative decisioni del caso.