MN - Volpi: "Proporre un contratto a gettone a Ibra sarebbe una mossa intelligente"

Intervistato da MilanNews.it, il giornalista Rai Jacopo VOlpi ha parlato così di Ibrahimovic e del suo futuro:

Ibrahimovic sarà ancora utile a questo Milan?

“Se veramente gli verrà proposto un contratto a gettone sarà una mossa molto intelligente. Recuperando con calma e nel modo giusto Ibra, nonostante gli anni, è ancora in grado di farti vincere qualche partita sporca. Ha una grande importanza per la squadra. In questo senso potrebbe essere utile, ovviamente non si può pensare di costruirgli una squadra intorno”.