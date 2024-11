MN - Vrablik (BBC): "Tre giocatori dello Slovan da tenere d'occhio. Punto debole? Difesa lenta"

È già tempo di Champions League col Milan che torna a Bratislava 32 anni dopo l'ultima volta. A introdurci allo Slovan, campione di Slovacchia in carica e prossimo avversario dei rossoneri, il collega Lukas Vrablik, corrispondente per BBC, The Guardian e World Soccer dalla Slovacchia. In esclusiva per MilanNews.it

Giocatori da temere?

"David Strelec, diventato peraltro l'attaccante titolare della nazionale slovacca. Giocatore interessante, tecnico e bravo anche in fase d'appoggio. Dico anche Nino Marcelli, ala sinistra di 19 anni è il nuovo che avanza, giocatore molto veloce. E poi Marko Tolic, che è il play della squadra che dà la creatività necessaria in assenza di Vladimir Weiss Jr.".

Il punto debole dello Slovan

"Non ha giocatori molto veloci in difesa, e nei contropiedi possono andare in difficoltà così come nelle transizioni veloci avversarie. Inoltre in generale il livello dello Slovan è visibilmente più basso degli standard delle squadre di Champions League