MN - Wyett (Sun): "Tanti club su Rashford. Ha 27 anni e crede di non aver raggiunto il suo apice, ma non ne sono così sicuro"

Il Milan ha messo gli occhi su Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. Ma quello rossonero non è l'unico club ad averlo messo nel mirino come ha spiegato anche Charlie Wyett, giornalista del Sun, ha dichiarato a Milannews.it:

Cosa vi risulta in Inghilterra circa i club interessati?

"Lo vogliono tanti club, dall'Inghilterra alla Turchia. Il Milan lo vuole chiaramente, il Napoli ha mostrato interesse e anche la Juventus, ma pensiamo che il suo ingaggio sia un problema. Sul giocatore ci sono anche Borussia Dortmund e Monaco. E tutti vogliono che lo United paghi la metà del suo stipendio. Penso che potrebbero esserci altri club con tasche più importanti del Milan, anche se è un club in cui Rashford vorrebbe sicuramente giocare".

Come valuti la carriera di Rashford fin qui?

"Rashford ha 27 anni e crede di non aver raggiunto il suo apice. Personalmente non ne sono così sicuro. Ha giocato 60 volte con l'Inghilterra, segnando 17 gol, ma penso che abbia perso la fame.Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha vissuto delle situazioni frustranti con lui: lo convocava, poi arrivava il forfait del giocatore per infortunio. Ma poi Rashford scendeva regolarmente in campo nella partita successiva con lo United. Il giocatore è stato poco professionale, lo scorso gennaio è andato in viaggio a Belfast e ha bevuto tequila per 12 ore, poi si è dato malato e il giorno successivo non è andato ad allenarsi".