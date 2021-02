MN - Zaccardo: “Si è creata l’alchimia giusta fra Maldini, Massara, Pioli e la squadra”

Cristian Zaccardo, ex-giocatore del Milan, alla nostra domanda "Questa che stiamo vedendo è la miglior versione di Zlatan della sua lunga carriera?" ha così risposto, in esclusiva: "È arrivato con il suo carisma e la sua personalità, l’anno scorso ha detto che con lui dall’inizio il Milan avrebbe lottato per lo scudetto. Detto, fatto. Poi non vince le partite da solo, ma con il suo carisma ha fatto in modo di tirar fuori quel qualcosa in più anche dagli altri. Si è creata l’alchimia giusta fra Maldini, Massara, Pioli e la squadra. Le cose funzionano. Nelle società è difficile creare questa coesione, ad oggi il Milan è una squadra affiatata in tutti i settori. Io sono simpatizzante rossonero, quindi sono contento che il Milan sia lì. Lotterà fino alla fine, non sarà facile, ma siamo tutti orgogliosi della stagione che facendo fino a questo momento”.