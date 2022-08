MN - Zaccardo su De Ketelaere: "Il Milan ci ha puntato tanto. Ci sono le condizioni per un inserimento rapido"

MilanNews.it

Cristian Zaccardo, ex giocatore tra le altre proprio del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva. Queste le sue parole in particolare su Charles De Ketelaere, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva dei rossoneri: "Il belga è entrato in un ambiente sano e ricco di entusiasmo. Le condizioni per un rapido inserimento ci sono tutte. Il Milan ha puntato tanto su di lui, inutile nascondersi. Quindi dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni che gli verranno date per dimostrare sul campo il proprio valore”.