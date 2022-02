MN - Zaccheroni: "Leao tecnicamente e fisicamente ha tutto, deve essere solo più continuo"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore dei Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, commentando anche la crescita di Rafael Leao: "Tecnicamente e fisicamente ha tutto, non gli manca proprio niente. L’unico aspetto dove ritengo debba crescere ancora è legato alla continuità. Si tratta di un calciatore molto giovane, a livello nervoso, in passato ha mostrato discontinuità. Se riuscirà a correggere questo ambito allora avrà il futuro spianato davanti a lui”.