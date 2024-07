MN - Zdravkovic: "Pavlovic stava per firmare per la Lazio nel 2019, era alle visite mediche ma sono stati riscontrati problemi cardiaci"

vedi letture

Strahinja Pavlovic è l'obiettivo principale della difesa del Milan. Ma che tipo di giocatore è il centrale serbo? Per conoscerlo meglio, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva col collega Milan Zdravkovic, di soccersportal.rs.

Nel calcio serbo c'è una grande tradizione di difensori, come Mihajlovic, Vidic o Ivanovic. Come consideri Pavlovic? Può essere un giocatore in grado di raggiungere questi livelli?

"Se lavora duro e corregge i suoi errori sicuramente può essere uno dei migliori difensori d’Europa. Ma ha bisogno di un allenatore che lo faccia crescere e di pazienza. Vidic e Ivanovic dalla Serbia hanno fatto il passaggio intermedio in Russia giocando in buone squadre come Spartak e Lokomotiv Mosca, Strahinja ha iniziato a crescere proprio l'estate scorsa quando è arrivato al Salisburgo".

Aneddoti su Pavlovic?

"Stava per firmare per la Lazio nel 2019, era alle visite mediche ma sono stati riscontrati problemi cardiaci e il club cercato di abbassare il prezzo. Alla fine è andato al Monaco per 10 milioni di euro. Ha frequentato anche la stessa scuola elementare dello scrittore serbo Laza Lazarevic con Sasa Lukic e Veljko Birmancevic, giocatori della Nazionale".