MN - Zironelli sul Milan Futuro: "Il primo anno è davvero duro. Serie C completamente diversa dal campionato Primavera"

vedi letture

Mauro Zironelli, tecnico apripista del progetto Under 23 essendo stato il primo a guidare la seconda squadra della Juventus in Serie C nella stagione 2018/19, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milannews.it:

Mauro Zironelli, il primo anno di C del Milan Futuro sta diventando un incubo

"Va detto che il Milan è finito in un girone bello tosto. E poi il primo anno è davvero duro, perché la maggior parte dei ragazzi sono alla prima esperienza tra i professionisti, si affacciano dal campionato Primavera che è completamente differente".

Che ricordi ha Lei del suo esordio in C con la Juventus?

"Per noi fu durissima all'inizio, abbiamo preso un sacco di schiaffi ma fortunatamente la società ci è stata vicina, a partire dal presidente Andrea Agnelli ma anche i dirigenti e cito Fabio Paratici e Federico Cherubini. Questo ha fatto la differenza".