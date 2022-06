MN - Zoratto: "Al momento Tonali è tra i più forti nel suo ruolo nel panorama nazionale"

MilanNews.it

Daniele Zoratto, ex centrocampista del Parma e attuale membro dello staff tecnico delle Nazionali italiane giovanili, ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera e di alcune potenziali operazioni di mercato. Su Sandro Tonali del Milan, Zoratto ci ha detto: “È uno di quegli elementi, come Federico Chiesa, che definiamo tardivi. Considerate che di trafila non ne hanno fatta tanta ma sono esplosi in queste ultime stagioni. Al momento Tonali è tra i più forti nel suo ruolo nel panorama nazionale”.

Intervista di Peppe Gallozzi