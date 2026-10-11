News Dentro Modric e fuori Estupinan: Amorim torna al 3-4-2-1 e alza Rabiot

I cambi tattici di Amorim all'intervallo di Sassuolo-Milan

Amorim cambia all'intervallo: fuori l'ammonito Estupinan e dentro Luka Modric. Cambia anche lo schieramento: dal 4-4-1-1 si passa al "solito" 3-4-2-1. Moreira rimane a sinistra ma va a tutta fascia, mentre Rabiot lascia il posto a centrocampo a Modric e sale sulla linea di Pulisic: il francese aggiunge centimetri vicino a Gonçalo Ramos, mentre il numero 11 è ancora più libero di svariare.

Chukwueze arretra leggermente il baricentro, ma nel primo tempo non è praticamente mai stato coinvolto nelle zone calde. Il Milan sembra comunque aver cominciato la ripresa col piglio giusto.