Modric instancabile, titolare nella gara tra Repubblica Ceca e Croazia: è la 190esima
L'età non conta niente, firmato Luka Modric. Dopo non aver saltato neanche un minuto delle gare con il Milan da settembre in avanti, il fuoriclasse croato è titolare anche con la Croazia. La Nazionale del CT Zlatko Dalic, che oggi arriva al 100esimo gettone sulla panchina del suo paese, sfida a Praga la Repubblica Ceca in una partita cruciale e potenzialmente decisiva per la qualificazione ai Mondiali che si terranno nell'estate 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per il numero 10 e capitano croato si tratta invece della 190esima presenza in Nazionale.
LE FORMAZIONI
REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Provod, Sulc, Kusej; Chory. A disp.: Jedlicka, Hornicek, Zima, Jemelka, Beran, Sadilek, Vydra, Karabec, Lingr, Jurasek, Cerny, Kral. All. Hasek
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. A disp.: Kotarski, Ivusic, Smolcic, Pongracic, Majer, Kovacic, Moro, Baturina, Fruk, Ivanovic, Pasalic, Vuskovic. All. Dalic
