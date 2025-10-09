MN - Brambati: "L'unico rammarico è quello di Theo: avrei voluto vederlo con questa squadra e con uno come Allegri in panchina"
Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Le sue considerazioni mirano al grande equilibrio in Serie A, con il Milan a caccia di un traguardo che fino a qualche mese fa pareva utopia. Delle qualità altalentanti di Leao passando alla gestione di mister Massimiliano Allegri. Questo un estratto delle sue parole: "L'unico rammarico è quello di Theo: avrei voluto vederlo con questa squadra e con uno come Allegri in panchina. Con lui sarebbe stato Milan da scudetto, fisso".
