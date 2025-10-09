Il Milan si aspetta di più da Leao alla settima stagione in rossonero: i numeri del portoghese
Rafael Leao è uno dei volti più discussi del momento del Milan. L'attaccante portoghese, rientrato da poco dopo un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box, dovrà dimostrare tutte le sue qualità per riprendersi quel posto da titolare che per adesso è in dubbio. Serve quello step in più per consolidarsi e migliorare i suoi numeri.
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ricorda tutti i numeri del portoghese a Milano: arrivato nel 2019, quella appena cominciata è la sua settima stagione con la maglia rossonera. Fino a ora 263 presenze e 71 reti realizzate.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
