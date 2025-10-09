Distorsione alla caviglia destra per Dia. Lazio senza lui, Zaccagni e Rovella

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - La Lazio, approfittando della sosta, prova a recuperare qualche pezzo mancante causa infortuni. Sarri, però, deve fare i conti con l'infortunio di Boulaye Dia, rimasto a Roma senza rispondere alla convocazione del suo Senegal a causa di un "trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra", come reso noto dalla società. Lavoro in piscina, invece, per Mattia Zaccagni, alle prese con il risentimento muscolare a carico dell'adduttore che lo aveva estromesso dalla sfida contro il Torino. Solo seduta fisioterapica, infine, per Nicolò Rovella che, dopo la decisione di non operarsi, prosegue nel suo percorso riabilitativo. (ANSA).