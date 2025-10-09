Nazionali, un eterno Modric in campo per tutti i 90' in Repubblica Ceca-Croazia

© foto di www.imagephotoagency.it
E' già tempo della seconda sosta stagionale, dopo settimane di impegni dalla difficoltà crescente per la squadra di Allegri. Sono diversi i giocatori rossoneri che si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, impegnate nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 come al prossimo Europeo Under 21 o anche in alcune amichevoli.

La Croazia di Modric pareggia 0-0 contro la Repubblica Ceca, con il campione rossonero in campo per tutta la partita. La solita prestazone di cuore, qualità e quantità di un giocatore eterno, anche con la sua Nazionale.

