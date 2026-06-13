Futuro Modric, Moretto rivela: "Aveva deciso di rinnovare, poi è successo quello che è successo al Milan e..."
Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rilasciato queste parole sul futuro di Luka Modric: "Luka Modric ha in mano il suo futuro perchè un anno fa aveva firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo automatico a favore del calciatore. Quindi è il croato che può decidere se restare o meno al Milan. Modric ha sempre chiesto garanzie sportive per restare e quello che sta succedendo al Milan ha portato il centrocampista a ripensare al suo futuro.
Ad un certo punto la sua volontà era quella di rinnovare e restare un'altra stagione al Milan, poi è successo quello che è successo e così Modric ha rimesso tutto in discussione. Quello che vi posso dire che non ha ancora preso una decisione definitiva. Modric vuole aspettare la fine del Mondiale e confermo che potrebbe anche decidere di ritirarsi e tornare al Real Madrid in un altro ruolo che sarebbe ancora da capire. E' ancora tutto aperto".
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