Futuro Modric, Moretto rivela: "Aveva deciso di rinnovare, poi è successo quello che è successo al Milan e..."

vedi letture

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti sul futuro di Luka Modric che ha il contratto in scadenza con il Milan

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rilasciato queste parole sul futuro di Luka Modric: "Luka Modric ha in mano il suo futuro perchè un anno fa aveva firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo automatico a favore del calciatore. Quindi è il croato che può decidere se restare o meno al Milan. Modric ha sempre chiesto garanzie sportive per restare e quello che sta succedendo al Milan ha portato il centrocampista a ripensare al suo futuro.

Ad un certo punto la sua volontà era quella di rinnovare e restare un'altra stagione al Milan, poi è successo quello che è successo e così Modric ha rimesso tutto in discussione. Quello che vi posso dire che non ha ancora preso una decisione definitiva. Modric vuole aspettare la fine del Mondiale e confermo che potrebbe anche decidere di ritirarsi e tornare al Real Madrid in un altro ruolo che sarebbe ancora da capire. E' ancora tutto aperto".