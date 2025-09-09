Modric: "Sucic molto forte: tra poco ci affronteremo nel derby e vedremo come mi tratterà"

Luka Modric ieri sera ha giocato la sua 190esima partita con la maglia della Croazia, una maglia con cui ha fatto la storia del calcio e squadra di cui è capitano. Assist nel 4-0 contro il Montenegro allo "Stadion Maksimir" di Zagabria che poi ha festeggiato il 40esimo compleanno del fuoriclasse che oggi gioca nel Milan. Dopo la partita Modric è stato intervistato in esclusiva da SportMediaset.

Sulle emozioni della partita: "Sempre speciale giocare con la Croazia, la mia mentalità è dare tutto per questa maglia soprattutto perché sappiamo che con il Montenegro era l'ultima partita allo Stadion Maksimir quest'anno. Anche per questo bisognava dare tutto, vivere ogni momento al massimo. Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo vinto, era ciò che volevamo: alla prossima sosta speriamo di chiudere il discorso e di qualificarci per il Mondiale"

Sulla squadra croata: "Dopo il 2018 in cui abbiamo ottenuto il secondo posto al Mondiale: la mia è una generazione davvero irripetibile. Alcuni sono rimasti ma è chiaro che non possiamo avere lo stesso livello che avevamo al picco della nostra carriera ma siamo qui a lottare: è sempre speciale giocare per la Croazia. Ci sono giocatori giovani che arrivano e che magari diventeranno anche più forti, ciò che conta è che la Croazia c'è sempre e abbiamo tanto orgoglio e senso di appartenenza"

Su Sucic dell'Inter: "È un giocatore molto forte e un bravo ragazzo. Avevamo già giocato insieme e lui aveva mostrato le sue qualità, non è una casualità che ha firmato per un top club come l’Inter, sicuramente lo conoscerete meglio e vedrete il suo talento. Può ancora migliorare. Mi godo il fatto di giocare con lui e gli auguro di migliorare sempre, anche se tra poco ci affronteremo nel derby sicuramente e vedremo come mi tratterà (ride, ndr). Speriamo mi rispetti e non vada troppo forte però per il momento mi godo il fatto di giocare con lui".