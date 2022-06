Mondiale 2030, Spagna e Portogallo si candideranno: rivelati alcuni documenti top secret

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spagna e Portogallo si candideranno ad ospitare il Mondiale del 2030. Lo rivela Cadena SER, che ha pubblicato oggi alcuni documenti top secret che rivelano i piani delle due nazioni per l'organizzazione della manifestazione. Stando ai documenti, i due paesi metterebbero a disposizione 14 stadi, di cui tre in Portogallo e i restanti undici in Spagna. La finale e la partita di apertura si dovrebbero tenere in Spagna, e viene specificato che gli stadi che verranno presi in considerazione dovranno avere una capienza minima di 40mila persone per la fase a gironi, 60mila per le semifinali e 80mila per la gara di esordio e la finale.