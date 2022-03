Mondiali, con Ecuador e Uruguay sono 19 le Nazionali già qualificate

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Sono diciannove su 32 le Nazionali già qualificate per i prossimi Mondiali di calcio in Qatar (21 novembre-18 dicembre 2022) dopo i pass conquistati da Ecuador e Uruguay: oltre al paese ospitante che si è qualificato automaticamente, sono dieci le Nazionali europee, quattro sudamericane e quattro della zona asiatica. È bastato un gol di De Arrascaeta all'Uruguay per battere 1-0 il Perù, principale inseguitrice per il terzo e quarto posto nel girone del Sud America. Un risultato che ha permesso all'Ecuador di ottenere la qualificazione nonostante la sconfitta subita in Paraguay per 3-1. L'ultima giornata dovrà decretare la quinta classificata, che andrà a disputare gli spareggi interzona. In questo momento c'è il Perù a quota 21, ma la Colombia si è pericolosamente avvicinata (è a quota 20) dopo il 3-0 sulla Bolivia. A 19, invece, c'è il Cile, ferma dopo il 4-0 subito in Brasile. Ecco le 19 squadre già qualificate ai Mondiali: - Zona Sud America: Brasile, Argentina, Ecuador, Uruguay; - Zona Asia: Qatar (paese ospitante), Iran, Corea del Sud, Giappone, Arabia Saudita; - Zona Europa: Danimarca, Germania, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera, Olanda. (ANSA).