Mondiali, Dest in campo alle 20 a caccia del pass per gli ottavi

Un altro rossonero sarà impegnato nella giornata di oggi ai Mondiali in Qatar. Si tratta di Sergino Dest che con gli Stati Uniti va a caccia del pass per gli ottavi di finale nella sfida da dentro o fuori contro l'Iran. La sfida si giocherà alle ore 20 e gli Stati Uniti dovranno necessariamente vincere per sopravanzare i persiani e accedere al turno successivo. Dest ha giocato entrambi gli incontri precedenti da titolare, venendo sostituito in tutte e due le occasioni a gara in corso.