Mondiali Femminili, altri 90' per la rossonera Thaisa ma il suo Brasile ha perso 3-2 contro l'Australia

La strada verso un'altra vittoria nel girone del Mondiale femminile sembrava spianata, invece per il Brasile è arrivata una sconfitta. A Montpellier la Seleçao, sopra 2-0 quasi fino all'intervallo grazie ai gol di Marta al 27' e Cristiane al 38', si è fatta rimontare dall'Australia. L'avversario battuto dall'Italia all'esordio si è imposto 3-2, ribaltando il doppio svantaggio con una grande reazione di squadra: di Foord al 46' del primo tempo, Logarzo al 58' e Monica al 66' ma nella porta sbagliata le reti.

Thaisa, come con la Giamaica, è partita titolare giocando tutta la gara. Solo Monica (11) ha recuperato più palloni della rossonera (9) tra le brasiliane. Finora nessuna giocatrice di movimento del Brasile ha effettuato più recuperi di lei (18); e sono 11 i duelli vinti, meno solo di Andressa Alves (12) nella competizione. Questo ko complica i piani di qualificazione della Seleçao, rimasta ferma a 3 punti nel Gruppo C - come l'Italia, che però deve ancora disputare la sua seconda partita - e raggiunta proprio dall'Australia. Sarà decisiva l'ultima giornata.