Mondiali, i convocati del Milan: sei (più uno) ufficiali, ne manca uno. Tre out a sorpresa

Con un ultimo aggiornamento della giornata di ieri, sono stati ufficializzati sei calciatori del Milan convocati dalle rispettive nazionali per il Mondiale di Qatar2022:

- Olivier Giroud (Francia)

- Theo Hernandez (Francia)

- Sergino Dest (USA)

- Simon Kjaer (Danimarca)

- Charles De Ketelaere (Belgio)

- Rafael Leao (Portogallo)

Alexis Saelemaekers è stato inserito nella lista riserve del Belgio, da utilizzare in caso di infortuni ai convocati entro la data di inizio del Mondiale.



Molto probabile la convocazione di Fodè Ballo-Tourè con il Senegal. Non convocati Tomori con l'Inghilterra e Origi con il Belgio. Mike Maignan, invece, non è stato aggiunto per infortunio nella lista della Francia.