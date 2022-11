Mondiali, i convocati del Senegal: c'è Ballo-Tourè

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non ci sono sorprese tra i convocati del Senegal per i Mondiali in Qatar, nominati oggi dall'allenatore Cissè. Tra le fila dei campioni d'Africa figura anche il terzino rossonero Fodè Ballo-Tourè e anche Sadio Manè che, nonostante gli acciacchi, farà di tutto per essere ai blocchi di partenza. La lista completa.

Portieri: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (Queen's Park Rangers).

Difensori: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Pape Abou Cissé (Olympiacos), Abdou Diallo (Lipsia), Fode Ballo-Touré (Milan), Youssouf Sabaly (Betis), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens).

Centrocampisti: Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Marsiglia), Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gueye (Everton), Moustapha Name (Pafos), Loum Ndiaye (Reading), Krepin Diatta (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano)

Attaccanti: Sadio Mané (Bayern Monaco), Ismalia Sarr (Watford), Bamba Dieng (Marsiglia), Boulaye Dia (Salernitana), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Iliman Ndiaye (Sheffield United), Nicolas Jackson (Villarreal)