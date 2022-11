Mondiali, in campo l’arbitro Siebert dopo il disastro di Milan-Chelsea

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si sta giocando in questi minuti la prima partita di questo sabato del Mondiale di Qatar tra Tunisia e Australia. L'arbitro in campo è il tedesco Daniel Siebert, tristemente noto ai tifosi del Milan per aver malamente diretto la gara dei rossoneri contro il Chelsea, compromettendola con un rigore dubbio in favore dei blues seguito da un'espulsione ancora più dubbia ai danni di Tomori. Per il direttore di gara tedesco è la prima gara internazionale dopo la serata da incubo di San Siro del 11 ottobre e solo la terza in totale: ha arbitrato due sfide di Bundesliga.