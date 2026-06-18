Mondiali, oggi inizia la seconda giornata: due rossoneri impegnati in campo

vedi letture

Sono due i giocatori del Milan che oggi saranno impegnati con le rispettive Nazionali all'inizio della seconda giornata del Mondiale

Nella notte italiana si è conclusa la prima giornata del Mondiale in Nord America: tutte le 48 squadre partecipanti hanno fatto il loro esordio e, di conseguenza, oggi a ruota inizia la seconda giornata con ben due delle Nazioni ospitanti che giocheranno la loro gara numero due. In particolare saranno in campo, una dopo l'altra, Canada e Messico. Impegnati anche due calciatori del Milan in questa giornata e nottata odierna: Ardon Jashari con la Svizzera e Santiago Gimenez con il Messico.

MONDIALI, DUE ROSSONERI IN CAMPO NEL PROGRAMMA DI OGGI

Si parte adesso, alle ore 18, con le due sconfitte della prima giornata nel gruppo A: ad Atlanta si affrontano Cechia e Sudafrica. Poi alle ore 21 sarà la volta del primo milanista, Ardona Jashari, che con la sua Svizzera va in cerca di riscatto dopo il deludente pareggio all'esordio: avversaria di serata la Bosnia a Los Angeles. A mezzanotte torna in campo il Canada che affronta il Qatar tra le mura amiche di Vancouver. Chiude il programma l'altra squadra padrona di casa, il Messico di Santiago Gimenez, che alle ore 3 se la vedrà contro la Corea del Sud a Guadalajara.