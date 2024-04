Montella elogia Leao: "Talento straordinario. Vedremo se saprà rifarsi con la Roma"

vedi letture

Tra due giorni torneranno in campo Roma e Milan per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: i rossoneri hanno l'obbligo di tentare la rimonta dopo lo 0-1 dell'andata giocata a San Siro giovedì scorso. Per presentare la sfida la Gazzetta dello Sport ha pensato di intervistare un doppio ex della sfida come Vincenzo Montella. L'aeroplanino è stato giocatore e poi allenatore giallorosso ma ha anche avuto un'esperienza importante sulla panchina rossonera, risultando come uno degli allenatori migliori dell'era intercorsa tra Allegri e Pioli.

Le parole di Montella su Rafael Leao: "Leao resta un talento straordinario. Quando ha spazio davanti a sé, limitarlo diventa quasi impossibile. La Roma c’è riuscita, vedremo se Rafa troverà una soluzione per rifarsi. Meglio Dybala? Sono diversi. Ammetto che per Dybala ho un debole, un po’ mi rivedo in lui. Anche se Paulo gioca più lontano dalla porta".