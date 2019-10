Montepaone: "Biglia conosce perfettamente Pioli. Sta benissimo"

Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, ha parlato a CalcioToday della situazione del mediano argentino. “Sta benissimo. Ha lavorato duro per recuperare da una serie di infortuni che lo scorso anno non gli hanno dato tregua. Per quello che sta facendo direi che è davvero in grande forma sia dal punto di vista fisico sia mentale, quasi come ai tempi della Lazio. Mi dispiace per Giampaolo. Ha lavorato tantissimo e bene, aveva capito come far rendere al meglio Lucas e altri compagni, è un peccato che non sia riuscito a raccogliere i frutti del suo lavoro. Pioli? Diciamo che c’è un vantaggio enorme, lo conosce perfettamente, è tutto tempo guadagnato. Rinnovo? Il Milan crede in Biglia, lo dimostrano i fatti. A fine stagione si vedrà"