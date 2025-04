Montolivo: "Conceiçao è stato intelligente a preparare la partita contro l'Udinese in quel modo"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Sky Calcio Club, l'ex calciatore Riccardo Montolivo ha parlato di Milan commentando la convincente vittoria che la formazione di Sergio Coneiçao ha ottenuto venerdì sera a Udinese contro l'Udinese di Kosta Runjaic. Con un 3-4-2-1 inedito, il Diavolo ha dato l'impressione non solo di avere molto più equilibrio, ma di essere anche solido in difesa. Questo il pensiero dell'ex capitano rossonero:

"Il Milan si è difeso bene, e secondo me in maniera intelligente si è creato i presupposti per esaltare le proprie qualità. Quindi i Leao, i Theo, i Reijnders, i Pulisic hanno bisogno di spazio. Quindi al di là del modulo che ovviamente ti aiuta a stare più basso, inevitabilmente, è proprio l'idea di dire ok, anche se è l'Udinese li aspetto un po' più basso, li lascio anche un po' la palla e mi preparo per esaltarmi. E questo in passato non è successo. Adesso tutti gli allenatori vogliono dominare le partite, ma se tu hai dei giocatori che sono dei contropiedisti, giocatori che hanno bisogno di spazio, creati i presupposti per. La partita di Madrid è stata costruita su questi presupposti. Quindi è stato intelligente Conceiçao a prepararla così".