Monza-Inter 2-2, Galliani si scatena al gol del pareggio. Un tuffo nel passato per i milanisti

Un tuffo nel passato per i milanisti che oggi hanno seguito il Monza di Raffaele Palladino nel derby lombardo contro l'Inter. Sì, perché Adriano Galliani è stato autore di un'esultanza sfrenata in occasione del gol del pareggio al 93esimo (autorete di Dumfries). E le telecamere che puntavano sulla tribuna dell'U-Power Stadium non si sono fatte scappare l'occasione: un'esplosione di gioia incontenibile per l'ex-amministratore delegato del Milan.