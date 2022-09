Monza, vacilla la panchina di Stroppa: Ranieri possibile sostituto dell'ex Milan

MilanNews.it

"Monza, Stroppa vacilla: spunta l'ipotesi Claudio Ranieri" scrive Tuttosport. Non si placano le voci sulla panchina in bilico di Giovanni Stroppa. I brianzoli, ancora a quota 0 punti, attesi dallo scontro salvezza con il Lecce che potrebbe essere decisivo per il futuro dell'allenatore: un altro passo falso porterebbe a un cambio in panchina prima della sosta. Tra le ipotesi si fa largo quella di Claudio Ranieri, corteggiato anche dal Bologna, che ha poi deciso di puntare su Thiago Motta.