Morata a Sky rassicura: "Un po' di male, ma è tutto ok. Sono uscito per precauzione"

Prime parole di Alvaro Morata, ai microfoni di Sky. Lo spagnolo era in dubbio per la partita di stasera per una borsite ma Paulo Fonseca ha deciso ugualmente di rischiarlo. L'attaccante ha aperto la sfida contro il Lecce, poi è uscito acciaccato al 55', sostituito da Ruben Loftus Cheek.

Morata rassicura i tifosi, in vista della delicata trasferta di Leverkusen di Champions League: "Sto bene, ho solo un po' male. Non ho fatto la tournée, non ho fatto tanti allenamenti ed è normale. Adesso sto iniziando a trovarmi bene, è solo precauzione".

Come ti trovi con Abraham? "Molto bene, lo conosco da tanti anni, siamo stati insieme al Chelsea. Giocatore molto forte, può dare molto di più, serve entrare nei meccanismi. Mi trovo bene con tutti".