Morata commosso nel docufilm su Euro 2024: "Senza i miei compagni avrei lasciato la Roja"

Il trionfo della Nazionale spagnola a Euro 2024 ha già un suo film dedicato. "Una squadra chiamata Spagna. Il cammino verso la Quarta” è il titolo del documentario lanciato da Prime Video venerdì 29 novembre in oltre 200 Paesi. Il quotidiano MARCA, con l'aiuto della RFEF (Federazione calcistica della Spagna), ha avuto accesso in esclusiva a uno degli spezzoni del documentario, che rivela come capitan Álvaro Morata ha vissuto l'Europeo dall'interno, le critiche ricevute e il sostegno incondizionato dei suoi compagni di squadra, parlando dei quali dice in lacrime che “senza di loro, avrei lasciato la Nazionale spagnola”.

Il suddetto video inizia con l'attaccante oggi in forza al Milan che racconta delle critiche ricevute durante il torneo e di come ha cercato di prenderne le distanze, mentre i suoi compagni di squadra lo elogiavano. “Il migliore dei capitani, in futuro ci renderemo conto di ciò che ha rappresentato per il calcio spagnolo”, ha detto il commissario tecnico Luis de la Fuente parlando di Alvaro.

Nella parte finale, si vede un Morata emozionato che parla dei suoi compagni di squadra, del sostegno che gli hanno dato durante tutto l'Europeo e di quanto siano stati importanti per il capitano per non lasciare la Roja.