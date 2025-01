Morata flop: il suo rendimento in rossonero è peggio (leggermente) di Abraham

L'avventura di Alvaro Morata al Milan è già ai titoli di coda e oggettivamente è stata un'esperienza fallimentare, con pochissimi picchi come quello della notte di Madrid. Arrivato per sostenere l'attacco del Diavolo quest'estate, lo spagnolo si è confermato uomo dai pochi gol in stagione e in queste ore sta definendo il suo passaggio in prestito con obbligo di riscatto al Galatasaray.

Alvaro Morata ha avuto un rendimento infelice: per lui appena 6 gol e un assist. Il suo score è peggiore anche di quello dell'attaccante che avrebbe dovuto essere il suo sostituto, Tammy Abraham, anche se di poco. Per l'inglese lo stesso numero di gol (6) ma qualche assist in più, 4 totali.