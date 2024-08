Morata ha voglia di Milan: "Avevo diverse possibilità, ma quando ho parlato con Zlatan e Fonseca non c'era da pensare"

E' intervenuto così in conferenza stampa Alvaro Morata, attaccante spagnolo neo Campione D’Europa con la sua Nazionale che il club rossonero ha preso a titolo definitivo dall’Atletico Madrid pagando la clausola rescissoria. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus si è presentato a giornalisti e all'ambiente rossonero, accompagnato dal Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic.

Quali sono le sensazioni?

"Grazie a tutti quelli che mi hanno portato qua. Avevo diverse possibilità di tornare in Italia in questi anni ma appena ho parlato con Zlatan e l'allenatore non c'era da pensare. Nessuna squadra mmi ha voluto così tanto. Sembrava che ero già del Milan durante gli Europei. Ho bisogno di fiducia e di stare a pelle. Non ho problemi se qualcuno un giorno arriva e mi dice: "Stai facendo cagare". Mister, società e Ibra mi hanno dimostrato che credono in me. Difficile trovare una società con questa organizzazione e non vedo l'ora di scendere in campo. Non posso promettere titoli ma correrò come un cane per pressare e aiuterò i miei compagni: un leader spinge i compagni verso il suo massimo".