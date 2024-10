"Morata nuovo cittadino di Corbetta". Dall'annuncio del sindaco alla reazione di Alvaro: "E la privacy? Cambio casa"

Alvaro Morata aveva trovato casa a Corbetta, comune dell'hinterland milanese vicino a Magenta, ma ora è intenzionato a cercarne un'altra. La "colpa" è del sindaco del paese Marco Ballarini che nelle scorse ore ha pubblicato questo post su Instagram: "Il campione è un nostro nuovo concittadino. Here We Go! Il bomber del Milan sta ultimando le pratiche per il trasferimento nelle sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Sono un tifosissimo dell'Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta!".

L'annuncio del primo cittadino non ha fatto piacere all'attaccante del Milan che ha risposto così con una storia su Instagram: "Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini".