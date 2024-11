Morata torna titolare con la Spagna e sfida la Svizzera di Okafor (in panchina)

Scontro rossonero oggi allo Stadio Heliodoro Rodríguez López di Tenerife dove alle 20.45 la Spagna e la Svizzera si sfideranno nell'ultima gara del girone di UEFA Nations League: in campo ci sono da una parte Alvaro Morata, che torna titolare per la prima volta dalla botta in testa in allenamento a Milanello e quindi per la prima volta dalla gara contro il Real Madrid, mentre dall'altra parte ma in panchina c'è Noah Okafor che è stato nuovamente convocato dalla nazionale rossocrociata dopo un paio di soste a vuoto.

Le formazioni ufficiali della sfida, con la Spagna già qualificata ai quarti come prima e la Svizzera già retrocessa in Lega B:

SPAGNA (4-3-3): Remiro; Mingueza, Cubarsì, Paredes, Grimaldo; Casadò, Fabiàn, Pedri; Yeremi Pino, Morata, Nico Williams. A disp.: Raya, Sanchez, Pedro Porro, Vivian, Merino, Samu, Olmo, Laporte, Zaragoza, Cucurella, Barrios, Bryan Gil. All. de la Fuente

SVIZZERA (4-2-3-1): Mvogo; Fernandes, Comert, Muheim, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ugrinic, Sohm, Kutesa; Amdouni. A disp.: Kobel, Von Ballmoos, Mbabu, Hajdari, Garcia, Okafor, Zeqiri, Sierro, Monteiro, Zesiger, Rieder. All. Yakin