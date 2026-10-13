Moretto critica Amorim: "Il Milan rischia di avere delle perdite patrimoniali con questa gestione di Camarda e Comotto"

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Amorim non sta dando lo spazio promesso in estate a Camarda e Comotto

In questo avvio di stagione è oggettivo che Camarda e Comotto, che Cardinale ha voluto rinnovare fortemente in estate, abbiano visto il campo con il contagocce. Pochissimi minuti per l'attaccante, mentre il centrocampista non ha ancora trovato l'esordio. La situazione può cambiare con l'arrivo di questo periodo pregno di impegni, si gioca letteralmente ogni 3 giorni, ma arrivano comunque dure critiche nei confronti di Amorim. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, mette sulla graticola l'allenatore portoghese per la gestione discutibile dei giovani rossoneri:

GESTIONE CAMARDA-COMOTTO, LA DURA CRITICA DI MORETTO AD AMORIM

“A luglio Comotto e Camarda hanno rinnovato col Milan e il club gli ha dato forza con un contratto lungo sia nella scadenza che nelle cifre. Cardinale anche gli ha dato molta forza in condivisione con Amorim. I due ragazzi avevano proposte in estate, Comotto sarebbe potuto andare in prestito al Genoa, al Parma o al Bologna. La Juventus l’avrebbe addirittura comprato. Camarda aveva Atalanta e Fiorentina. Però fino ad oggi i due ragazzi hanno trovato molto poco spazio. Appena 8 minuti per entrambi in tutte le competizioni, nonostante le possibilità ci siano state perché con il Lecce il Milan l’aveva chiusa, era 3-0, ma Amorim ha scelto di inserire Musah, che in quel momento lì arrivava da un iper minutaggio, oppure Loftus-Cheek che ha un contratto in scadenza. Bisogna capire realmente che tipo di progetto sportivo vuole avere il Milan per questi due ragazzi, ma non solo.

Anche per Bartesaghi, che arriva da una stagione e mezza di continuità a livello di minutaggio però in questo avvio di stagione ha perso protagonismo e ha perso valore. Amorim gli ha preferito molto spesso Estupinan. Una gestione dei giovani talenti rossoneri da discutere. Bisognerà capire che tipo di situazione vorrà affrontare il Milan da qui a gennaio, capire come vorrà affrontare questa gestione. Ricordiamo che Liberali è passato dall’esordio in prima squadra alla Primavera del Milan, in poco tempo, per poi andare a scegliere un progetto sportivo differente come quello del Como. Il Milan rischia di avere delle perdite patrimoniali con questo tipo di gestioni, e già abbiamo degli esempi: Lontani ha scelto di andare al Parma a 0, Longoni ha scelto di andare al PSG. Non c’è solo un aspetto di disinnamoramento verso la maglia rossonero ma c’è un aspetto economico-patrimoniale.

Il Milan dovrà capire se valorizzare questi due giovani ragazzi internamente o esternamente, magari con dei prestiti. Però chiaramente, come ha fatto l’Inter con Pio Esposito, per dare valore ad un giocatore, per permettergli di avere un dato minutaggio, serve anche pagare i club che li valorizzano. L’Inter ha pagato circa 2,5 milioni più bonus per la valorizzazione di Pio Esposito negli anni in cui è cresciuto con la maglia dello Spezia. Il Milan è in questo tipo di fase storica di gestione dei ragazzi, capiremo come andrà da qui a gennaio anche in ottica mercato per Comotto e Camarda”.