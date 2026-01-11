Moretto sulle condizioni di Camarda dopo l'infortunio: "Problema serio, c'è preoccupazione"

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulle condizioni di Francesco Camarda, che ha saltato la sfida di oggi tra il Lecce e il Parma per un infortunio che preoccupa:

"Problema alla spalla, comunque serio da valutare nei prossimi giorni. Il Milan è al corrente di questo tipo di situazione, quindi vedremo nei prossimi giorni che tipo di evoluzione potrà avere questa situazione. Però ti dico che c'è un filino di preoccupazione per quanto riguarda la spalla di Camarda, e il Milan è già al corrente di questo".