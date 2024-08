Mourinho in Turchia da poco, ma sbotta già contro arbitri e VAR

Nella terza giornata di Super Lig 2024/25, il Çaykur Rizespor è stato preso a sberle dal Fenerbahçe per 5-0. Un segnale fortissimo da parte dei Canarini Gialli, che hanno cavalcato l'onda della tripletta di Fred al 15°, 60° e 64° minuto, poi Edin Dzeko al 53° minuto e l'autogol di Alikulov al 66° minuto a chiudere ogni discorso. Dopo la partita, è intervenuto l'allenatore José Mourinho in conferenza stampa per commentare l'esito della gara.

Le prime parole. "Oggi (ieri, ndr) li abbiamo fatti sembrare non bravi, ma in realtà sono una buona squadra. Li avevamo analizzati guardando le loro partite, hanno una qualità molto alta. Sia nel pressing, che nell'impostazione, che nelle transizioni, ma abbiamo avuto una settimana intera per preparare questa partita. Ci siamo preparati bene e allo stesso tempo abbiamo riavuto un giocatore importante come Fred. Il suo ritorno ha dato a Szymanski l'opportunità di giocare in un'area diversa. I giocatori hanno giocato molto bene oggi. Abbiamo segnato il secondo e il terzo gol molto velocemente. Il Rizespor mi piace molto, ha ottimi giocatori individuali. Oggi (ieri) abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra”.

Il tecnico portoghese ha poi preso parola per commentare la decisione dell'arbitro Turgut Doman di non concedere penalty nel primo tempo: “Il rigore era molto chiaro. È stato sicuramente un errore dell'arbitro. È stata una decisione sbagliata presa dal VAR. Prima di venire in Turchia, avevo sentito alcune cose a cui non volevo credere. Anzi, ho sentito cose che volevo ignorare. Se guardiamo alla partita di oggi, la partita sarebbe potuta finire nel primo tempo. Non è successo. Siamo stati molto bravi, i miei giocatori hanno fatto un ottimo lavoro. È così che abbiamo ottenuto i tre punti”, ha dichiarato.

Infierendo ulteriormente sull'arbitraggio commesso al Caykur Didi Stadium: "Oggi abbiamo visto criteri diversi per quanto riguarda i cartellini gialli. Anche se non erano due, c'era un rigore netto. Ho giocato 3 partite ma ne ho guardate molte. Posso confrontare i criteri di questo arbitro guardando le sue prestazioni in partite giocate in squadre diverse. Devo concentrarmi sul mio lavoro. Cerco di ignorare ciò che mi rallegra”, la chiosa.