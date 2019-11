MTV - I periodi di Piatek: i numeri del polacco fra Genoa e Milan

Il periodo di Krzystof Piatek non è sicuramente fra i più positivi, per usare un eufemismo. Milan TV ha snocciolato i numeri dell'attaccante polacco e si può notare come sia andato in difficoltà anche quando era al Genoa, dopo aver offerto un avvio di stagione strepitoso. Con il suo ex club Piatek ha messo ha segno ben 9 gol nelle prime 8 giornate di campionato, per poi trovare la rete solo 4 volte nelle 11 giornate successive. Un calo di rendimento simile anche col Milan, se non peggiore: 8 gol nelle prime 10 partite, e nelle successive 19 il centravanti ha trovato la rete solo 3 volte.