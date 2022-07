MTV - Kjaer, la scelta del Milan: non ci sarà a Colonia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer non giocherà l'amichevole di sabato in casa del Colonia e valida per la Telekom Cup. Il difensore danese proseguirà il suo programma di allenamento per poter essere pronto al 100% nel corso delle prossime settimane visto che la cosa più importante è la presenza nella lista dei convocati per la gara con l'Udinese. Lo ha riferito MilanTv.